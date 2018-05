المتوسط:

أعلن رئيس القسم المالي بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، منصور زريق، إحالة مرتبات شهري مارس وإبريل (3-4) 2018 إلى المصارف لكافة المؤسسات التابعة للهيئة.

أوضح “زريق “، عبر صفحة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، أنه سيتم خلال الأيام القادمة صرف قيمة لجان الامتحانات عن سنة (2014 – 2015) الخاصة بالمعاهد الفنية المتوسطة.

The post «مالية التعليم التقني» يعلن إحالة مرتبات شهري مارس وإبريل للمصارف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية