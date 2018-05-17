“الإعلامية للعودة” تنفي توقيع اتفاق صلح بين مصراتة وتاورغاء

طرابلس-العنوان

نفت اللجنة الإعلامية للعودة توقيع أي اتفاق صلح بين تاورغاء ومصراتة، مؤكدة أنها الجهة المخولة في نشر ما يصدر عن الإدارة المحلية التاورغية حال وجود اتفاق للعودة.

وفي تصريحات صحفية قالت اللجنة الإعلامية للعودة أن الإدارة المحلية فندت ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض مسؤولي مصراتة حول توقيع اتفاق صلح مع تاورغاء.

وأكدت اللجنة أنها تحمل المسؤولية القانونية لمن يحاول شق صف أهالي تاورغاء بذريعة حرصه عليهم.

وقالت اللجنة إن ذلك جاء بعد رفض مصراتة مسودة ميثاق التعايش السلمي الذي شكلت لجنة اجتماعية للتوقيع على ذلك الميثاق وليس اتفاق صلح حاولت لجنة مصراتة تمريره كضامن للعودة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية