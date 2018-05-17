السيسي : نؤكد على موقف مصر الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على سياسة بلاده الثابتة تجاه الملف الليبي، التي تدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

السيسي وفي كلمة له أمس خلال جلسة “اسأل الرئيس” ضمن المؤتمر المصري الخامس للشباب، أوضح أن الحل السياسي يعني الابتعاد عن الحلول العسكرية والحروب، إلى جانب المحافظة على وحدة الأراضي الليبية، حتى لا يحدث انقسام يؤدي إلى المزيد من التدهور الأمني بها.

كما جدد السيسي وقوف بلاده مع الجيش الليبي، وليس مع التشكيلات المسلحة، منبها بأن الجيش هو جيش الشعب الذي يمثل قطاعاته بالكامل، وهو المسؤول عن الدفاع والحماية عن الأمن القومي والحدود لوطنه.

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