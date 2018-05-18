عاجل : العقيد صلاح هويدي يباشر مهامه مديرا مكلفا بمديرية أمن بنغازي

بنغازي 18 مايو 2018 (وال) – باشر العقيد صلاح هويدي اليوم الخميس مهامه مديرا مكلفا بمديرية أمن بنغازي بناء تكليف صادر عن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

هويدي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي تم تكليفه بالإضافة لمهامه بالإدارة -وفقا لمدير مكتبه المقدم وليد العبيدي- بمهام مدير الأمن خلفا للعقيد رافع بسيكري الذي خرج في إجازة طارئة.

وبحسب مصدر مطلع بوزارة الداخلية طلب عدم الإفصاح عن هويته فإن معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف بصدد تكليف العقيد حسن عبدالغني الجحاوي مؤقتا بمهام رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي.(وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال