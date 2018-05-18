بلدي عين زارة يطالب بإعادة النظر في إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس

طالب مجلس عين زارة البلدي ومكتب مراقبة التعليم بها، الخميس، بضرورة إعادة النظر في قرار إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في جامعة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له، إن هذا القرار اتُّخد دون دراسة جوانبه كافة بما يضمن إتمام ونجاح الامتحانات، مشيرا إلى أن صدوره قد يؤثر في أنفس الطلاب، ويبعث رسالة لأعضاء هيئة التدريس بالتشكيك في قدرتهم على الإشراف على عملية الامتحانات.

وأوضح المجلس أن إجراء الامتحانات داخل جامعة طرابلس الواقعة داخل نطاق بلدية عين زارة سيسبب ازدحاما شديدا في حركة السير بكافة الطرق المؤدية للجامعة، في ظل العدد “الهائل” للطلبة الذين سيخرجون في وقت واحد لإجراء الامتحانات، وعدم وجود حلول للمختنقات المرورية.

يذكر أن وزارة التعليم قررت إجراء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، في المدة بين 15 و 26 من يوليو القادم داخل جامعة طرابلس.

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