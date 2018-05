خاص/ المتوسط

أفاد مراسل «المتوسط» أن مواطنين في حي باب طبرق رصدوا عن طريق كاميرات خاصة، عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة «المنحل» أثناء انتقالهم، من منطقة باب طبرق إلى منطقة شيحا الشرقية لصد توغل القوات المسلحة الليبية في المنطقة، صباح اليوم الخميٍس.

وتمكن مراسل «المتوسط» من رصد أحد العناصر ويدعى «خليل صالح التاجوري» والذي يرتدي زيا أسود.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة نجحت في قتل أحد عناصر سرية 96 لدي مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” ويدعى حسن عبد الخالق الحصين المنصوري، صباح اليوم، وذلك جراء المواجهات التي دارت مع القوات المسلحة الليبية في منطقة شيحا الشرقية.

The post «المتوسط» ترصد انتقال عناصر «شورى درنة» إلى شيحا الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية