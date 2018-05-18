عبق رمضان يعود إلى سوق الحوت بنغازي

بعد اربع سنوات على غيابه يعود اشهر الاسواق الموسمية في بنغازي الى الحياة ، فمع عصر اليوم بدأ سوق الحوت المرتبط اسمه بمنطقة سوق الحوت شمال بنغازي الى الحياة مع اول ايام شهر رمضان ليستعيد اهالي المدينة ذكرياتهم ومشاعر ارتباطهم كل عام مع هذا التجمع التجاري البسيط والعفوي .

ويعود السوق هذا العام بعد انتصار القوات المسلحة العربية الليبية على المجموعات الارهابية ليعود ببهجته وصورته التقليدية التى غابت اربعة سنوات .

ويعود السوق الذي عرفته بنغازي منذ عقود طويلة متمتعا بحيويته الموسمية المعتادة في شهر رمضان بحيوية يصنعها زبائنه الداخلين إليه المنجذبين لرائحته المتكونة من خليط متعدد من أشكال ما يعرض من هريسة عربية وزيتون وكنافة ومخلالات وخبز تنور واجبان وحلويات ومعجنات وموالح وعصائر سوق الحوت يقع في احد شوارع المدينة القديمة و يربط بين ميدان سوق الحوت وطريق الكورنيش معترضا شارع عمر المختار فارضا موسيمته على الطريق العام .

البائعون في هذا الشارع تمتد بضاعتهم على جانبي الرصيف فهم ليسوا أصحاب محلات أي أنهم ليسوا أصحاب رخص تجارية ولا حتى الشارع كان في تكوينه مهيأ ليكون سوقا في الأصل لكن السوق وجد على هذا الحال واستمر منذ الستينات في بنغازي الضاجة بالأسواق الشعبية وكأن الناس تريد سوقا غير تقليدي سوقا لشهر رمضان يكون مختلفا في كل شيء سوق وكأنه مطبخ مفتوح .

يرسم السوق نشاطه مع ظهيرة أول يوم في شهر رمضان ويستمر طوال أيام الشهر الكريم .

يقول البعض ان من صنع هذه السوق هم العرب الشاميون القاطنين في المدينة حيث توجد في أقطارهم مثل هذه الأسواق وبالتالي انشئوا لهم سوقا مفتوحة ثم ما لبثت ان اقبل عليها سكان المدينة وتوطدت وصارت تقليدا من تقاليد رمضان في بنغازي.

ويرى آخرون انه كان بديلا لأسواق مشابهة كانت موجودة ثم أزيلت .

وعموما فان ما يتضح من واقع السوق ان نشؤه كان طفرة ثم استمر وصار تقليدا على حاله فلا تبنى له دكاكين ولو مؤقتة بل ينتصب لساعات المساء قبل الإفطار ثم ينقضي وكأن شيئا لم يكن .

وللسوق مذاقا خاصا في التبضع وأجواء لا تحضي بمثلها في مكان آخر فزحمة المشترين ونداء الباعة وغرابة المعروض ميزة تستحق ان تنتظرها طوال العام لتشاهدها في مكان واحد .

والحراك في سوق الحوت أكثر تميزا مما يمكن ان تتوقعه في سوق صغيرة موسمية انه تسوق مليء بالغرابة والمتعة .

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