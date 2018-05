المتحدث بإسم «مجاهدي درنة» يهّرب عائلته خارج المدينة‎

المتوسط:

أكدت مصادر أمنية مسؤولة في تصريح خاص لـ «المتوسط»، أن القيادي والناطق الرسمي لمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل المدعو «محمد إدريس طاهر المنصوري» الشهير بـ «ديسكا» تمكن من إخراج عائلته، القاطنة في منطقة الساحل الشرقي إلى أحد المنازل في منطقة ساحل كرسه والذي يبعد عن المدينة بمسافة 20 كلم غرب مدينة درنة.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة، تمكنت من السيطرة علي نسبه تتجاوز 70% من مساحة منطقة الظهر الحمر الواقعة جنوب درنة. كما سيطرت وحدات الجيش الليبي على كافة المرتفعات المحيطة بمدية درنة.

