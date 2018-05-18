خافرة الكرامة تلتحق بالأسطول البحري (فيديو)

تمكنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من استرجاع إحدى القطع البحرية بعد سبع سنوات من تواجدها في الخارج لتنظم إلى الأسطول البحري

وأكدت القيادة العامة بأن القطعة البحرية التي أطلق عليها اسم (خافرة الكرامة) ستشارك في حماية المياه الإقليمية والحرب على الإرهاب والاتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية

وكان في استقبال القطعة البحرية بقاعدة بنغازي البحرية وكيل عام وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة اللواء يونس فرحات ورئيس أركان القوات البحرية اللواء عبدالله عون ومدير مكتب القائد العام العميد خيري التميمي.

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