المجلس الأعلى يدين الاعتداء العسكري على درنة، محملا الرئاسي والبعثة الأممية مسؤولية ذلك

أدان المجلس الأعلى للدولة، ما يتعرض له أهالي مدينة درنة من اعتداء عسكري دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الأمر يعد من أفدح خروقات القانون الدولي وإساءة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ويشكل جريمة جنائية طبقا للتشريعات الوطنية والدولية.

وعبر المجلس في بيان له اليوم الخميس، عن قلقه وتخوفه من استمرار هذا الاعتداء مما قد ينتج عنه كارثة ووضع غير إنساني خطير، معتبرا أن ما يتعرض له المدنيين في درنة جراء قصف المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران، جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا المجلس الأعلى، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوقف إطلاق النار فورا كما ينص الاتفاق السياسي، محملا إياه المسؤولية السياسية والقانونية في حال تقاعصه في اتخاذ كل ما بشأنه أن يوقف إطلاق النار ويحمي المدنيين من أي خطر.

وطالب المجلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين مما يتعرضون له، مناشدا كل الأعيان والمشائخ والعقلاء بالمناطق المجاورة لدرنة أن يكون لهم دور من باب مسؤولياتهم الاجتماعية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتحقيق المصالحة بعيدا عن الحلول العسكرية.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في ختام بيانه، على تحييد المدنيين عن أي صراع عسكري، معتبرا أن كل فعل يُعرض حياة المدنيين للخطر يعد جريمة لن يفلت مرتكبه من الملاحقة القانونية.

وتشهد محاور القتال في جنوب وشرق مدينة درنة خلال هذين اليومين، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة وقوة حماية درنة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين.

وتعرضت مدينة درنة خلال اليومين الماضيين لحوالي 25 غارة جوية من طائرات دون طيار استهدفت محاور الحيلة والظهر الحمر والفتايح، بحسب تصريحات مسؤول الملف الأمني بدرنة يحيى أسطى عمر لقناة ليبيا الاحرار.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا خانقا على درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوة حماية درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

كما يعاني أهالي مدينة درنة أوضاعًا إنسانية صعبة من إغلاق الطرق الذي تفرضه غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة، حيث هناك نقصٌ حادٌّ في الخبز والموادّ الغذائية والموادّ الطبية والوقود والغاز.

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