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تعزيزات برية وبحرية للجيش الليبي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بنغازي —سبوتنيك. وأعلن رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي في مدينة بنغازي أن التعزيزات وصلت إلى قوات الجيش الليبي بمدينة درنة من أجل مساندة الجيش في حربه على الإرهاب.

وأكد رئيس إدارة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، أن التعزيزات تتمثل في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وقال العبيدي إن التعزيزات أرسلت للقوات اللواء 106 وكتيبة 155 وكتيبة 166 و كتيبة طارق بن زياد، و القوات الخاصة الصاعقة.

وأضاف العبيدي أن قطعة بحرية حربية منذ 7 سنوات كانت خارج ليبيا حيث ستنضم من جديد إلى الأسطول البحري الليبي.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري قال إن قوات تابعة للجيش تقدمت إلى داخل مدينة درنة وبعض الأفواج العسكرية دخلت المدينة من الجهة الشرقية والغربية.

وأضاف المسماري أن قوات الجيش الوطني قتلت عددا كبيرا من الإرهابيين بعد تنفيذ ضربات جوية محكمة، مضيفا أن القوات تتقدم بشكل يضمن التفوق على الأرض.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • لقد اعطيتمونا شعورا ان شخشير برقة الخائن العميل يحارب دولة وليست مدينة صغيرة مقاتليها صغار السن وعددهم وعدتهم جدا متواضعة مع جيش مليشات تجريدة برقة لغزو درنة…..الله يلعنكم ويلعن مشائخكم يا عملاء يا كلاب…

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