اغتيال أحد أفراد مركز شرطة القرضة فى مدينة سبها

المتوسط:

تعرض الزائر أبوالقاسم المكشر، أحد أفراد مركز شرطة القرضة بجانب كلية الآداب في مدينة سبها جنوب ليبيا، لعملية اغتيال مساء أمس الخميس.

يأتى ذلك بعد ساعات من مقتل الشيخ فتحي عون رئيس قوة دعم مديريات المنطقة الغربية والجنوبية فى مدينة الزنتان المعروفة بلجنة الـ 200، بعد تعرضه لاطلاق نار فى المدينة .

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث عن ما إذا كان عملية إغتيال سياسي أيدوليجي أو جريمة ذات دوافع جنائية فيما إكتفت اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك بنعي آمرها .

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