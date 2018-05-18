قتلى وجرحى بعد صد هجوم لقوات الكرامة بمحور الوادي جنوب درنة

قتل ثلاثة وجرح اثنين آخرين من قوة حماية درنة بعد صد هجوم لقوات عملية الكرامة في محور الوادي جنوب المدينة، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية من درنة.

وفي الهجوم ذاته قتل خمسة من قوات عملية الكرامة، وذلك أثناء دخول قوات حفتر إلى حي باب شيحا، وباب طبرق داخل مدينة درنة.

وذكرت المصادر لموقع ليبيا الخبر، أن قوة حماية درنة تمكنت من صد هجوم لقوات الكرامة والاستحواذ على 6 آليات عسكرية وعدد من الذخائر والعتاد أثناء انسحاب قوات عملية الكرامة من محور الوادي.

وأكدت المصادر عن مصدر طبي في مستشفى القبة، وصول أربعة قتلى وأحد عشر جريحا من قوات الكرامة جراء هذه المواجهات.

وسقطت قذيفة على منزل بحي البلاد وسط درنة أطلقتها قوات عملية الكرامة دون وقوع خسائر بشرية، وفقا للمصادر الإعلامية.

وتشهد محاور القتال في جنوب وشرق مدينة درنة خلال هذين اليومين، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة وقوة حماية درنة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين.

وتعرضت مدينة درنة خلال اليومين الماضيين لحوالي 25 غارة جوية من طائرات دون طيار استهدفت محاور الحيلة والظهر الحمر والفتايح، بحسب تصريحات مسؤول الملف الأمني بدرنة يحيى أسطى عمر لقناة ليبيا الاحرار.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا خانقا على درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوة حماية درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

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