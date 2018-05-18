حرس السواحل الليبي: نواجه صعوبات في عمليات إنقاذ وانتشال المهاجرين

أكد جهاز حرس السواحل القطاع الأوسط، أنه يعاني صعوبات عدة في عمليات إنقاذ أو انتشال المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبي.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن جثث المهاجرين الذين أنقذوا تبقى وقتا طويلا على رصيف القاعدة دون تسليمها للجهات المعنية، منها جثة تعود لأريتري بقيت 4 أيام على شاطئ القاعدة البحرية بالخمس.

وقال آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل وأمن الموانئ العقيد رضا عيسى، إن أفراد الجهاز معرضون للإصابة بالأوبئة والأمراض عند إنقاذ أو انتشال المهاجرين نتيجة عدم تطعيمهم أو تزويدهم بمستلزمات الوقاية الطبية.

وتشهد ليبيا تدفق بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية وعربية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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