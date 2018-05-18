هيئة مكافحة الفساد تستدعي وزير صحة الوفاق للتحقيق

استدعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر البشير للتحقيق في “قضايا فساد”، حسب قولها.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها في فيسبوك اليوم الخميس، إن هذا الاستدعاء جاء بعد الاطلاع على تقارير إدارات المتابعة بالهيئة لوزارة الصحة وممارستها لاختصاصاتها المناطة بها وما تضمنته من فساد مالي وإداري.

وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن إدارة التحقيقات بالهيئة انتهت إلى وجود شبهات فساد ترتقي إلى جرائم جنائية وفقًا للتشريعات النافذة، وفق قولها.

يشار إلى أن عمر بشير، استلم مهام عمله رسمياً وزيرا للصحة بحكومة الوفاق الوطني في نهاية مايو 2016، خلفاً للوزير الطاهر السنوسي.

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