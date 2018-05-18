حكومة الوفاق تتكفل بدفع 50% من التكلفة الحج لهذا العام

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن دعم تكلفة الحج للمواطنين لهذا العام 1439 هجرية – 2018 ميلادية، بقيمة 50% من التكلفة التي تبلغ عشرة آلاف دينار، لتنخفض التكلفة على المواطن إلى خمسة آلاف دينار.

جاء ذلك خلال حضور السراج للاحتفالية السنوية لإجراء قرعة تحديد الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام الاربعاء بالعاصمة طرابلس، تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأكد السراج، أن حكومة الوفاق الوطني وفرت كل الإمكانيات التي تكفل الرعاية للحجاج الليبيين، والسهر على راحتهم، وتشمل الإقامة المريحة ووسائل التنقل والخدمات الصحية، على حد قوله.

وكانت إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قد بدأت تلقي طلبات التسجيل لموسم الحج هذا العام يوم 27 فبراير، وانتهت في 15 مارس الماضي، وكان مقررًا إعلان نتيجة قرعة الحج خلال شهر أبريل.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية خصصت عدد 7000 حاج لليبيا هذا العام.

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