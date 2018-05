آمر مليشيا مسلحة يصفى شقيقه وأحد أفراد عائلة الزحاف بمدينة العجيلات

المتوسط:

قام آمر إحدى المليشيات المسلحة يدعى عمار بلكور، بمنطقة الشبيكة بمدينة العجيلات غرب ليبيا، بتصفية شقيقه مهند المبروك بلكور وشخص آخر يدعى إسماعيل الزحاف إثر تبادل لإطلاق النار.

يشار إلى أن الشخص الآخر الذى قتل فى عملية تبادل النار ينتمى لعائلة الزحاف.

كانت مدينة سبها قد شهدت مساء الخميس عملية اغتيال راح ضحيتها الزائر أبوالقاسم المكشر، أحد أفراد مركز شرطة القرضة بجانب كلية الآداب في مدينة سبها جنوب ليبيا.

وكذلك مقتل الشيخ فتحي عون رئيس قوة دعم مديريات المنطقة الغربية والجنوبية فى مدينة الزنتان المعروفة بلجنة الـ 200، بعد تعرضه لاطلاق نار فى المدينة .

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث عن ما إذا كان عملية إغتيال سياسي أيدوليجي أو جريمة ذات دوافع جنائية فيما إكتفت اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك بنعي آمرها .

