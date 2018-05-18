توزيع شفرات مدار مجانية على طلبة الشهادة الثانوية

تحت إشراف وزارة التعليم وبالتعاون مع شركة المدار ، انطلقت اليوم الخميس حملة مدار المستقبل بمدينة زواره ، حيث بدء صباح اليوم منح شفرات مدار مجانية لطلبة الشهادة الثانوية بالمدينة

ولمزيد من الإيضاح التقينا بالأستاذ عصام نانيس ممثل شركة المدار الجديد ليحدثنا عن هذه الحملة ، فقال ” حملة مدار المستقبل هى اتفاقية بين وزارة التعليم وشركة المدار الجديد وتستهدف منح شفرات المدار الجديد لطلبة الشهادة الثانوية ، وهذه الشفرة المجانية بها ميزات عن الشفرة العادية ، حيث يوجد بها رصيد مجاني كل شهر لمدة نصف ساعة ، وأيضا رسائل مجانية ، ولديه أيضا تخفيض في المكالمات العادية ، وميزة هذه الشفرة أنها تربط الطالب مع منظومة وزارة التعليم وبالتالي يكون على تواصل مع الوزارة فيما يتعلق بالأخبار التي تهمه مثل رقم الجلوس ونتيجة الامتحانات مصادر الكتب ، يعنى كل ما يتعلق بالطالب يكون موجود عنده من خلال الربط بين هاتفه ومنظومة وزارة التعليم ،

وهذه الشفرة تستمر معه أيضا عندما يلتحق الطالب بالجامعة ، وأول ما يقوم الطالب بالتسجيل يتم ربط هاتفه بمنظومة الجامعة ويتحصل وقتها على كل الأخبار التي تتعلق بدراسته في تلك الجامعة ، ويكون هناك انترنت مجاني كي يتحصل الطالب على كل المعلومات والروابط التي لها علاقة بتخصصه “

مشيرا الى ان هذا الجهد الهدف منه خلق جيل يواكب التطور ويكون قادر على التعامل والتكيف مع هذه التقنية

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