بالفيديو..بعد ٧ سنوات في الخارج..قيادات الجيش الوطني يستقبلون “خافرة الكرامة”

المتوسط – سامر أبو وردة

بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الكرامة، بث المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو رصدته “المتوسط” يظهر استرجاع إحدى القطع البحرية، بعد سبع سنوات من تواجدها في الخارج، لكي تنضم إلى أسطول القوات البحرية.

كان في استقبال الخافرة، بقاعدة بنغازي البحرية، وكيل عام وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة، اللواء يونس فرحات، ورئيس أركان القوات البحرية، اللواء فرج المهدوي، ومدير إدارة المشتريات بالقوات المسلحة، اللواء عبدالله عون، ومدير مكتب القائد العام، العميد خيري التميمي.

و تم إطلاق اسم “خافرة الكرامة” على القطعة البحرية المستعادة، حيث ستشارك الخافرة، بعد انضمامها إلى الأسطول البحري، في حماية المياه الإقليمية والحرب على الإرهاب وعمليات الاتجار بالبشر، عبر الهجرة غير الشرعية.

