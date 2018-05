وصف المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مشهد وقوف النساء فى طوابير أمام المصارف بأنها شيء مؤسف للغاية.

مؤكدأ ان هناك تقصيرا واضحا من بعض الجهات في آداء واجباتها لحل مشاكل المواطن الليبى.

وأضاف صنع الله، المؤسسة الوطنية للنفط وجميع موظفي القطاع يعملون في ظروف صعبة جدا ويسعون لزيادة الانتاج حتى لا يروا مثل هذه المشاهد المؤسفة في بلادهم.

موضحا أن المؤسسة تدير القطاع النفطي ومسؤولة عن أموال النفط حتى وصولها لخزينة الدولة، بعد ذلك تؤول إدارتها لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزى، وأن المؤسسة الوطنية للنفط ميزانية محددة أسوة بباقي الوزارات كالثقافة والتعليم.

The post رئيس الوطنية للنفط: مشهد وقوف النساء فى طوابير أمام المصارف ” مؤسف للغاية” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية