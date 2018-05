المتوسط:

قام فريق من الهيية الليبيـة للإغـاثة على مدار اليومين الماضيين بتوزيع مواد الإغاثة المقدمة من المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين على نازحي تاورغاء في مخيم إجدابيا.

من جانبها قالت مدير المكتب الإعلامي في الهيئة جليلة الدرسي، إن توزيع الإغاثة يأتي تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين الهيئة” Libaid ” وبين المفوضية السامية لشؤون اللاجئـين ” UNHCR ”.

وأضافت الدرسي أن عدد المتحصلين على مساعدات إيوائية بلغ 164 عائلة، كما تم توزيع حقائب نسائية على عدد 327 امرأة، وأن عملية التوزيع لا تزال مستمرةً.

وأوضحت مدير المكتب أن فريق التوزيع في الهيئة قام أيضاً بتوزيع الإغاثة المقدمة من المفوضية السامية على 253 عائلة من النازحين في مخيم حليس ”نازحي تاورغاء ”،إضافة إلى توزيع حقائب نسائية على 419 امرأة.

The post توزيع مواد إغاثة من المفوضية السامية لشوؤن اللاجيئن على نازحى تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية