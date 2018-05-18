عاجل : الفايدي : انفجار لإحدى مخلفات الحرب في بنغازي ولا وجود لأضرار

بنغازي 18 مايو 2018 (وال)-كشف رئيس وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المقدم أشرف الفايدي أن ما سمع من دوي انفجار بمدينة بمدينة بنغازي فجر الجمعة ما هو إلا انفجار لمخلفات الحرب بأحد مكبات القماممة بمنطقة شبنة المتاخمة للمساكن الجاهزة.

وأوضح الفايدي أن دوريتين تابعتين للوحدة انتقلتا إلى مكان الانفجار وعاينت المكان وتأكد من عدم وجود أية أضرار مادية أو بشرية.

وأشار إلى أن الوحدة أجرت اتصالا برجال هيئة السلامة الوطنية لتحريك رجال الإطفاء للمكب وإطفاء النيران المشتعلة بالمكان.

ودعا الفايدي إلى ضرورة معالجة أوضاع مكبات القمامة لما لها من خطورة في مثل هذه الحالات.(وال- بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال