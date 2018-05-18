قاعدة براك الشاطئ | عام على المجزرة وغياب للعدالة .. القصة الكاملة

ليبيا- تحل اليوم الجمعة الذكرى السنوية الأولى لمجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية فى جنوبي البلاد ، إحدى أكثر الجرائم بشاعة فى ليبيا منذ سنوات طويلة دون تحقيق العدالة لآلاف المتضررين من عائلات ذوي الضحايا .

وخلفت المجزرة الدامية حوالي 141 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين وتورطت بها قوات تابعة لوزارة دفاع الوفاق وفق تعليمات صادرة لها من الوزارة بشن عملية أسمتها عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ .

التسلسل الزمني قبل وقوع الواقعة

بدأ التوتر فى الجنوب على خلفية الهجمات التي تعرضت لها مناطق خليج السدرة ( الهلال النفطي ) ومابعدها من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات جضران التي كانت تشن هجماتها إنطلاقاً من معسكراتها فى قاعدتي الجفرة وتمنهنت مادفع قيادة الجيش الى الرد على هذه التمركزات وشن غارات ضدها .

فى 5 ابريل 2017 بدأ ما أعتبره أهالي الضحايا تخطيطاً مسبقاً للتصعيد الذي أدى للمجزرة عندما أصدر وزير دفاع الوفاق المهدي البرغثي تعليماته لقواته بالدفاع عن قاعدة تمنهنت الجوية ومساندة القوة الثالثة التابعة لوزارته .

وعلى إثره أعلن العقيد محمد قنونو المتحدث باسم غرفة عمليات طوارئ سلاح الجو المرابضة بقاعدة مصراتة الجوية التابعة لدفاع الوفاق يوم 6 ابريل 2017 شن سلسلة غارات جوية على قاعدة براك وذلك بهدف تحييدها عن الخدمة .

فى 9 أبريل من ذات العام أصدرت وزارة دفاع الوفاق بياناً عبر صفحتها على فيسبوك أعلنت فيه رسمياً إنطلاق عملية عسكرية قالت إنها تهدف لتحرير قاعدة براك الشاطئ الجوية مما وصفتها بعصابات بن نائل والمرتزقة بل ذهبت الى أبعد من ذلك بادعاء وجود فلول من داعش بين صفوف الجيش داخل القاعدة .

فى هذه الأثناء بدأت فلول متطرفي سرايا الدفاع تساندهم القوة الثالثة بالتدفق على قاعدة تمنهنت من قاعدة الجفرة ومن ثم التخطيط فعلياً للمجزرة حيث بثت وكالة بشرى الذراع الإعلامي للسرايا يوم 10 أبريل صوراً للإرهابي الفار إلى تركيا أحمد التاجوري القيادي السابق بما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي رفقة عدد من القيادات فى قاعدة تمنهنت.

إستمرت المناوشات بينما بدأت حالة من التململ تنشب بين الأوساط الإجتماعية فى الجنوب من القوة الثالثة التي يترأسها جمال التريكي وخاصة بسبب تدفق المجموعات المتطرفة الهاربة من بنغازي بعد كل ما تسببت به من تدمير وقتل فى هجماتها المتكررة على الهلال النفطي ولكن جهوداً إجتماعية بذلت من الاعيان تضاف لها جهود فردية من وزير الحكم المحلي بالوفاق بداد قنصو أدت الى تهدئة الوضع مؤقتاً لكن جمر المجزرة كان تحت الرماد .

لقاء أبوظبي .. بادرة تقارب لُطخت بالدم

بالتزامن وفى العاصمة الإماراتية أبوظبي بدأت التحضيرات فعلياً لعقد لقاء بين المشير خليفة حفتر وفائز السراج هو الأول من نوعه بعد فشل عقد لقاء مماثل كانت تعد له القاهرة فى فبراير الذي سبق لقاء أبوظبي .

وفى 2 مايو صعد من إمارة أبوظبي ما اعتبره بعض المراقبين دخاناً أبيض يشي ربما بقرب انفراج الأزمة السياسية والعسكرية عندما عُقد اللقاء فعليا بين حفتر والسراج فى فندق قصر الإمارات برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلاه لقاء ودي وشخصي آخر فى اليوم التالي وكان أبرز ما تقرر فى ذلك اللقاء هو التهدئة ووقف إطلاق النار فى الجنوب .

بيد أن اللقاء لم يرق فيما يبدو لأطراف ودول أخرى على رأسها قطر وتركيا رغم الترحيب الدولي الواسع به سواء من قبل الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بينما كانت القيادة العامة تستعد فى تلك الأثناء لاقامة حفل تخريخ فى كلية توكرة خفضت درجة التأهب فى الجنوب وخاصة فى قاعدة براك وأعلنت رسمياً هدنة ووقفاً لإطلاق النار فى المنطقة تنفيذاً لما تم الإتفاق عليه مع السراج فى أبوظبي .

براك .. ووقعت الواقعة

صبيحة يوم الخميس الموافق 18 مايو 2017 ، الأمور تسير فى قاعدة براك الجوية بشكل أكثر من إعتيادي وكانت القاعدة قد أستقبلت فى اليوم السابق طائرة تقل عدداً من طلبة الكلية العسكرية المتخرجين من توكرة بعضهم غادر الى مدن وقرى الجنوب وبعضهم آثر البقاء للراحة ومن ثم المغادرة الى مدنهم خاصة المنحدرين منهم من المناطق الغربية إلا أن الموت كان أقرب وأيادي التطرف كانت لهم أسرع .

إنطلق التنفيذ العملي للفاجعة عندما بدأ هجوم تصدرته سرايا الدفاع والقوة الثالثة على قاعدة براك معززة بعناصر من قوات المعارضة تشادية من جهتي الشرق والغرب بينما تولت قوة أخرى تابعة للثالثة مهمة تأمين الناحية الشمالية لقطع أي إمداد او نجدة قد تتجه للقاعدة الى حين الانتهاء من تنفيذ المجزرة بما يثبت عدم وجود نية للمهاجمين بالبقاء فيها بل شن غزوة خاطفة على طريقة غزوات تنظيمي داعش والقاعدة .

مجزرة مروعة

عند الساعة 11:50 صباحاً إجتاحت القوات المهاجمة القاعدة من بوابتها الرئيسية فى وقت ذروة تواجد الموظفين بها ومنذ اللحظة الاولى بدأت فى إطلاق النار على كل شيء يتحرك أمامها دون تفريق بين عسكري او مدني فيما كان المكان يعج بالمدنيين من موظفي المطار المدني الذين نالوا نصيبهم من آلة القتل المتوحشة .

اللقطات التي تحصلت عليها صحيفة المرصد من كامرات مراقبة القاعدة وتناقلتها عنها حينها وسائل اعلام دولية ومحلية شكلت صدمة حقيقية تجاه هول ما حدث ، حيث أظهرت القوات المهاجمة وهي تقتاد مجموعة من الموظفين بالقاعدة غالبيتهم بالزي المدني الى مبنى ومن ثم أعدمتهم جماعيا .

صور مروعة لضحايا المجزرة :

ولم تكتفي بذلك بل نصبت كمائن لعدة دقائق مستخدمة سيارات تحمل شعارات الجيش الليبي واستوقفت المارة على غفلة واقدمت على اعدام عدد منهم بعد ان بينوا عدم تأييدهم لقوات السرايا والمتحالفين ، ” لقد كان المشهد يشبه ماشهدناه فى الافلام عن مجزرة صبرا وشتيلاً ” . يقول المواطن عبدالسلام جبريل الناجي من مجزرة براك بعد تماثله للشفاء من اصابته برصاصات فى ساقيه .

جزء من إحصائية غير نهائية تضمنت أسماء 94 قتيلاً

ردود فعل محلية ودولية غاضبة ومستنكرة

ذاع خبر المجزرة وتوشحت قرى ومناطق الجنوب بالسواد وانطلقت مواكب الجنازات وسرعان مابات يتضح هول المصاب العظيم رويداً رويداً طيلة ذلك النهار الدامي الذي صادف يوم خميس ليتضح فى آخره بأن 141 روحاً أزهقت فى هجوم مبيت إستمر لأقل من ساعتين.

إنهالت رسائل الشجب والإدانات والتنديد من الداخل ومن سفراء الدول والبعثات والهيئات الدولية والأممية مشيرة الى عمل صادم لم يخطر ببال أحد سوى العقول الشيطانية التي خططت ونفذت ووفرت الغطاء السياسي والعملياتي والاعلامي للمجزرة الفظيعة .

فى اليوم التالي وبعد موجة الاستنكار والتنديد والصور الصادمة الواردة من براك ، أصدر السراج قراره الشهير ذي الرقم 27/2017 وقرر بموجبه وقف البرغثي والتريكي عن العمل بصفتهما مسؤلان عن خرق الهدنة واتفاق وقف اطلاق النار وشكل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل بحكومته على ان تمون مدة عملها 15 يوم فقط .

توظيف ومناكفة وتغييب للحقيقة

توارى البرغثي عن الأنظار وإستقر به المقام بشقة فى تونس حتى ظهر فى حفل رسمي بطرابلس يوم 12 ديسمبر 2017 رفقة عضو الرئاسي أحمد معيتيق خلال حفل تخريج قوة تابعة لوزارة الداخلية وذلك رغم إستمرار سريان قرار إيقافه عن العمل ماطرح اسأله عدة عن مدى توافق أعضاء الرئاسي بين بعضهم البعض خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين معيتيق والسراج .

فى 27 ديسمبر وفيما يبدو أن ضوءً أخضر تلقاه البرغثي من اطراف فى الرئاسي لغض الطرف عن قرار السراج ، فقد أحال قائمة باسماء ملاحق عسكريين ومشرفي طلبة فى 15 دولة لوزارة الخارجية لاتخاذ الاجراء بشأنها .

ليأتي الرد سريعاً من مكتب السراج يوم 3 يناير 2018 على شكل برقية معممة على السفارات والبعثات والقنصليات فى الخارج تؤكد بأن البرغثي لازال موقوفاً عن العمل وان على هذه الجهات عدم الاعتداد بكل مايصدر عنه !

فى 9 يناير 2018 وبعد كل تأكيدات السراج بشأن سريان قرار وقف البرغثي ، ظهر الرجل بشكل مفاجئ مع رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي وتحدثا بصفيتهما عن مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة إشراك جميع ضباط الجيش الليبي من الغرب والشرق والجنوب في هذه الجهود دون استثناء وبرعاية الأمم المتحدة بعيداً عن ما وصفه بـ” المبادرات الفردية” في اشارة منه للجهود توحيد المؤسسة العسكرية التى ترعاها القاهرة.

بعد ذلك وبثلاثة أيام فقط تعرض منزل البرغثي فى منطقة جنزور غربي طرابلس وأثناء تواجده فيه لهجوم شنه مجهولون بواسطة بقذيفة آر بي جي تسببت فى أضرار مادية وعلى الفور إتهمت بعض الأطراف أطرافاً مسلحة موالية للسراج بالوقوف وراء هذا العمل إلا أن الأخير سرعان ماخرج فى بيان شجب وتنديد بالهجوم بعد ساعات من حدوثه .

إستمرت المناكفات ، ففي 8 مارس 2018 خاطب البرغثي عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري فى كتاب تظلمي قال فيه بأنه فقد ثقته فى السراج وان على المجبري التدخل قبل ان يستقيل ويعود لاهله متهماً السراج بمعرفة نتيجة لجنة التحقيق واخفائها لانه يتفرد بصفة القائد الاعلى وبقرارات المجلس متجاوزاً بذلك كل الضوابط الاخلاقية والقانونية .

كما تحدث الوزير الموقوف فى كتابه عن خذلانه من قبل الحكومة قبل ان يغادر بنغازي الى طرابلس وعن خذلانها ايضاً لقوات ابراهيم جضران أيضاً حتى خسرت مواقعها فى الهلال النفطي لصالح من وصفهم بالمرتزقة التشاديين والسودانيين وذلك فى اشارة منه لقوات الجيش التي سيطرت على المنطقة وأعادت ضخ وتصدير النفط وارجعته لما يقارب معدلاته الطبيعية فى الوقت الذي إستمر فيه جضران فى اقفاله وابتزاز الحكومة بمبالغ تعادل عشرات الملايين يزعم بأنه ديون مستحقة لجهازه .

رد فعل غاضب

لقد كلفت تلك الدماء التي أريقت من تورط فى الهجوم ثمناً باهظاً دفعته عدة أطراف بما فيها المجلس الرئاسي نفسه الذي تقلص نفوذه وخسر وجوده فى منطقة الجفرة التي صب الجيش نيرانه وجام غضبه وثأره على معسكرات منفذي الهجوم فيها ليدفع من نكث عهد وقف اطلاق النار بدل المرة مرتين .

وتزامناً مع القصف الجوي المكثف ضد معاقل القوة الثالثة حتى إخراجها من تمنهنت ، كثف سلاح الجو من غاراته فى الجفرة وخاصة على معسكر تاقرفت والدعم الكيماوي وزحفت قوات الجيش ومن كل حدب وصوب مسنودة بتفويض من أهالي ضحايا المجزرة حتى أعلنت الجفرة وقاعدتها العسكرية الاكبر فى المنطقة الوسطى منطقة خاضعة لسيطرتها بالكامل ظهيرة يوم 3 يونيو 2017 .

تداعيات وشواهد ..وسبات التحقيق

ورغم كل ذلك ومع تأكيدات البرغثي على برائته ، يبدوا ان أهالي وادي الشاطئ الذين كان لهم نصيب الاسد فى تبعات تلك المجزرة البشعة لم ينسوا بعد ما حدث واعتبروا قرار السراج الصادر يوم الاربعاء الماضي والقاضي بإرسال قواته الى مناطقهم بالتزامن مع الذكرى الاولى للجريمة إستفزازاً لمشاعرهم .

حيث أصدر مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ بياناً رفض فيه قطعيا قرار السراج القاضي بتشكيل قوة عسكرية لحماية الجنوب الليبي ووصف القوة المراد تشكيلها بـ”المليشاوية” التي ستكون وجهتها منطقة الجنوب تحت ذريعة تأمين وحماية فزان.

وأكد البيان بأن مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ واجه سابقاً مثل هذه القرارات الميليشاوية الظالمة المتمثلة بالقوة الثالثة التي وصفها بالإجرامية ومن معها ، مضيفاً بأن هذه القرارات ماهي إلا أساليب لشرعنة الميليشيات التي يتكأ عليها العابثين وأصحاب الأجندات الخفية والمرفوضة.

أين العدالة ؟!

وبين هذا وذاك ، ورغم مطالبات المنكوبين ، مر عام كامل على واحدة من أبشع المجازر فى تاريخ ليبيا الحديث وإنقضى 50 أسبوعاً على إنتهاء مهلة السراج للجنته المكلفة للتحقيق بالخصوص ، ولكن الحقيقة المجردة ورغم أن الجناة الميدانيين معروفون بالإسم ، لم تظهر بعد ولم يعلن من شكّل اللجنة او ترأسها نتيجة ماتوصلت له ولم يعلم ذوي الضحايا وغالبيتهم من محدودي الدخل وضعاف الحال من يتحمل المسؤولية القانونية والجنائية والسياسية والاجرائية عن ماحدث أو حتى لماذا قتل ذويهم ومعيليهم بدم بارد وعلى حين غرّة فى لحظة هدنة ووقف لإطلاق النار .

أما العدالة الدولية فتلك قصة أخرى لمنظمة إنتقائية ترى الجريمة والدم هناك حلالاً وتراه فى هناك أخرى حراماً وما قضية محمود الورفلي وبعض عناصر النظام السابق ببعيد أو أقل أهمية عن جرائم شنيعة أرتكبت على مرأى ومسمع الكون كجريمتي القرار 7 وحرق المطار العالمي بطرابلس والبنى التحتية النفطية والتهجير القسري لمدن وقرى كاملة ومذبحة براك وغيرها من الفواجع ببعيد عن هذه العدالة التي يبدو بأنها باتت هي الأخرى أيضاً ترى الأمور بعين واحدة ينير بصرها لاعبون دوليون وفق مصالحهم لصالح هذا ضد الآخر ، ولمّا بات الأمر كذلك فلنقم على عدالتها مأتماً وعويلاً – يقول أحد المعلقين بالخصوص ! .

المرصد – خاص

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