الرئيس السنغالي يلتقي ممثل ليبيا باجتماعات "كومياك"

ألتقى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، مع مدير المكتب الإعلامي، وإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أحمد الأربد، على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية COMIAC كومياك بالعاصمة السنغالية دكار.

وبين المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية أن الأربد ألتقى مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الذي نقل له تحيات وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، وقدم له الشكر لوقوف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدائم والمعتاد مع الشعب الليبي، وأشاد بالمبادرات و المقترحات الليبية المدروجة في تقرير الدورة الحادية عشرة للكومياك و البند المخصص لدعم مدينة سرت في جميع المجالات وأكد على أهمية تنفيذه للمساهمة في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.

كما التقى الأربد، باعتباره ممثل ليبيا في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية “ COMIAC “ كومياك، مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماعات، ومن بينهم وزير خارجية السنغال صديقي كابا، والسفير شيخو عمر سيك منسق مكتب اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية COMIAC كومياك، الذي وجه له الدعوة لزيارة مدينتي طرابلس باعتبارها عاصمة الإعلام العربي 19-2020، وسرت التي سينفذ فيها مبادرة تأسيس مكتبة معرفية عامة شاملة بدعم من دول العالم الاسلامي السبع والخمسون و واستضافة مجلس برلمان أطفال دول العالم الإسلامي.

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