نظمت نهى على مسؤولة تحديد وضع لاجئي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد من اللقاءات مع مهاجرين غير شرعيين، في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.

وبحسب ما نشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، على صفحته بالفيس بوك، فاللقاءات لتحديد وضع اللاجئين، حتى يتمكنوا من اختيار دولة ثالثة للعيش فيها .

