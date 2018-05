المتوسط:

أفادت إدارة الإعلام بوزارة الصحة للحكومة المؤقتة، بأنَّ مستشفى الثورة المركزي التعليمي بالبيضاء تقوم بتوفير الأجهزة الطبية لأقسام القسطرة والأشعة والكلى والعنايات والعمليات.

وأضافت إدارة الإعلام بوزارة الصحة للحكومة المؤقتة، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّه وصل لمخازن المستشفى الثورة المركزي، أثاث طبي سيتم تركيبه في غرف الأقسام المذكورة خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار في إطار التجهيزات المتواصلة التي تقوم بتوفيرها الوزارة.

The post «صحة المؤقتة» تزود مستشفى الثورة التعليمي بأجهزة طبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية