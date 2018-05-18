مديرية أمن بنغازي تكشف حقيقة انفجار "شبنة" اليوم

كشفت مديرية أمن بنغازي، أن أصوات الانفجار التي سمع دويها بمدينة بنغازي فجر اليوم الجمعة، ما هي إلا انفجار لأحدى مخلفات الحرب بأحد مكبات القمامة بمنطقة شبنة المتاخمة للمساكن الجاهزة بالمدينة.

وأوضح رئيس وحدة التحريات العامة بالمديرية أشرف الفايدي، أن دوريتين تابعتين للوحدة انتقلتا إلى مكان الانفجار وعاينت المكان وتأكدت من عدم وجود أية أضرار مادية أو بشرية، لافتا إلى أن الوحدة أجرت اتصالا برجال هيئة السلامة الوطنية لتحريك رجال الإطفاء للمكب وإطفاء النيران المشتعلة بالمكان.

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