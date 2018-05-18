سرت تبحث أزمة تأخر وصول السيولة للمصارف

عقد بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت، أمس الخميس، اجتماعا موّسعا ضم عميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص، ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي بالبلدية سالم الهادي، ومدراء مصارف الوحدة الرئيسي ووكالة الجامعة والتجاري الوطني سرت، ومندوبي المكونات الاجتماعية بالبلدية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه تم خلال الاجتماع بحث أزمة تأخر وصول السيولة لمصارف سرت بسبب تأخر النقل الجوي من طرابلس حتى مكتب إصدار مصراتة, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التواصل مع مدير مصرف ليبيا المركزي فرع سرت لمتابعة الموضوع لدى الجهات ذات العلاقة.

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