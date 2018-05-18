إنشاء غرفة مشتركة للمنطقة الأمنية الثالثة بالمرج

قامت مديرية أمن المرج، أمس الخميس، بعقد الاجتماع الأول للمنطقة الأمنية الثالثة بناء على كتاب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف رقم 6/1/574 بشأن الخطة الأمنية رقم (1) لسنة 2018.

وأوضح مكــتب الإعــلام الأمــني، أن الاجتماع جاء برئاسة العقيد الصادق مفتاح عمر اللواطي مدير أمن سلوق قمينس ومدير المنطقة الأمنية الثالثة، وضم مدراء الأمن والإدارة الواقعة ضمن نطاق المنطقة الأمنية الثالثة.

وأضاف المكتب، أنه تم خلال الاجتماع إصدار القرار رقم (1) بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الأمنية الثالثة برئاسة الصادق مفتاح عمر مدير أمن سوق قمينس، ويكون مقرها مديرية أمن المرج، على أن يتم التنسيق مع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لتقديم الدعم للمديريات من قبل مكاتب الدعم الأبيار –توكرة –المرج وإنشاء فرع بمديرية أمن قمينس سلوق.

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