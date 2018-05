تفاصيل اجتماع رئيس «الكهرباء» مع عمداء بلديات أجخرة وجالو وأوجلة

المتوسط:

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، سلسلة من الاجتماعات مع عمداء وأعيان بلديات الواحات «أجخرة وجالو وأوجلة»، وذلك لمناقشة وضع الشبكة الكهربائية بمنطقة الواحات وعدد من المشاريع القائمة والمستهدفة التي من شأنها تحسين الشبكة.

وناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عددًا من المشاكل والعراقيل التي تعاني منها هذه المناطق، التي أبرزها انخفاض الجهد، حيث تم اتخاذ جملة من التوصيات للخروج من هذه الاختناقات ومعالجتها وتحسين شبكة الكهرباء وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة بالواحات.

كما تم زيارة محطة 220 ك.ف ببوابة أوجلة، التي تم التعاقد على تنفيذها خلال الأيام الماضية.

