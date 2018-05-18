اغتيال أحد ضباط مركز شرطة القرضة بسبها

قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، أمس الخميس، باغتيال أحد أفراد مركز شرطة القرضة الرائد الزائر أبو القاسم المكشر، راميا بالرصاص في طريق منطقة حجارة بجانب كلية الآداب في مدينة سبها.

وأوضحت مصادر صحافية محلية، أن المكشر وجد مقتولا داخل سيارته في طريق منطقة حجارة في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث قال شهود عيان أن سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع، كان على متنها ثلاثة أشخاص اثنان منهما يحملان بنادق كلاشن كوف والأخر يحمل بي كي تي، قاموا بإطلاق الرصاص وتصفية المكشر داخل سيارته، ولاذوا بالفرار.

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