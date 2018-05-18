الوطنية للنفط تستعرض هيكلية الإدارة العامة للصناعات النفطية

عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا،ً لاستعراض هيكلية الادارة العامة للصناعات النفطية وآليات تفعيلها.

وأوضحت المؤسسة على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء برئاسة عضو مجلس الادارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جاد الله العوكلي ، شمل مناقشة آلية تفعيل الصناعات النفطية، بصورة تواكب ظروف المرحلة الحالية، إلى التطرق إلى المخططات المستقبلية لقطاع التكرير والتصنيع.

هذا وتم خلال الاجتماع، استعراض ملاحظات وتوصيات الاجتماع الفني الأول للعام 2018 لشركات التكرير والتصنيع، بالإضافة إلى استعراض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الشركات والحلول لمعالجتها.

من جهته، وجه عضو مجلس الادارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات في نهاية الاجتماع، بضرورة الإسراع في تفعيل مهام الادارة العامة والدور المسند لها، للرقي بقطاع التكرير والتصنيع والتركيز على الرفع من كفاءة الأداء للكوادر الفنية بالإدارة العامة .

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