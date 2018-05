المتوسط:

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن دورية أمنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني في ولاية تطاوين التونسية، تمكنت من ضبط شاحنة نقل محملة بكميات كبيرة من السجائر المهربة من ليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،، أن الكمية التي تم ضبطها تقدر بـ23 ألف و500 علبة سجائر، مبينة أن قيمتها الإجمالية تقدر بـ 126 ألف دينار.

