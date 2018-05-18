بوشناف يبحث آلية العمل بالجهات التابعة لوزارة الداخلية

عقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارة، لبحث سير العمل وآلياته في الجهات التابعة للوزارة.

وشملت الاجتماعات التي عقدها الوزير، اجتماع مع مدير أمن ظاهر الجبل الغربي ورئيس فرع الدوريات الصحراوية بالمنطقة الغربية، إضافة إلى رئيس قوة الـ200 الواقعة على الحدود الليبية المتاخمة للجزائر، لبحث سير العمل بهذه الجهات الحيوية، والعراقيل التي تواجهها هذه الأجسام التابعة للوزارة، متعهدا بتقديم الدعم لها لسير العمل على الوجه الأكمل.

وفي سياق متصل عقد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف في وقت لاحق، اجتماعاً بمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومديري الأمن بمنفذي مطار بنينا وميناء بنغازي البحري، للوقوف على سير العمل في هذه المنافذ الحيوية.

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