اقتصاد المؤقتة تبحث الاستعداد لتوريد الأضاحي لعام 2018

عقد بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة اجتماع أمس الخميس، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصـناعة محمد الزائدي، لبحث الاستعداد لتوريد الأضاحي للعام 2018م.

وقدم ممثلي مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، خلال الاجتماع شرح للآلية المستحدثة هذا العام لتوريد الأضاحي، والتي ترتكز على منظومة إلالكترونية سيتم إطلاقها لغرض تمكين أرباب الأسر من الحجز في الأضاحي لهذا العام، وهي جزء من منظومة الجمعيات الاستهلاكية، و سيتمكن كل رب أسرة من اختيار الشركة التي ستورد له أضحيته و يختار الحضيرة أو الموزع الذي يريد استلامها منه، و بعد انتهاء التسجيل سيتم تخصيص مبلغ بالعملة الصعبة لكل شركة يساوي قيمة أضاحي أرباب الأسر الذين اختاروا أن يسجلوا عندها في المنظومة.

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