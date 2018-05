مجهولون يطلقون الرصاص على مواطنين بمنطقة الجيزة العسكرية

المتوسط:

أطلق مسلحون مجهولون وابلاً من الرصاص على المواطنين ناصر الكوبري الملقب «ابياتي»، و«صالح فرج القاسي»، وذلك في منطقة الإشارة الضوئية بمنطقة الجيزة العسكرية، في الوقت الذي تم نقلهما إلى مستشفى بن سيناء في مدينة سرت، لأنَّ إصابتهما خطيرة.

وكان آمر إحدى الميليشيات المسلحة يدعى عمار بلكور، بمنطقة الشبيكة بمدينة العجيلات غرب ليبيا، قام بتصفية شقيقه مهند المبروك بلكور، وشخص آخر يدعى إسماعيل الزحاف إثر تبادل لإطلاق النار.

وكانت مدينة سبها قد شهدت مساء الخميس، عملية اغتيال راح ضحيتها الزائر أبوالقاسم المكشر، أحد أفراد مركز شرطة القرضة بجانب كلية الآداب في مدينة سبها جنوب ليبيا.

