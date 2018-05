كتيبة طبرق تصفى إثنين من إرهابي درنة وتتعرف على أحدهم

المتوسط:

قال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبره، إن جثث «الخوارج» الذين تم استهدافهم من قبل كتيبه طبرق المقاتلة بالمحور الشرقي الفتائح مصنع المكرونة، في درنه، بعد محاولتهم زرع ألغام داخل حدود قواتنا المسلحة.

وأضاف صبره في منشور له على الفيس بوك، أنه تم استهدافهم والتعرف على أحدهم و يدعي عوض سعد الشاعري الملقب بـ” النطاح “، وتم نقلها الآن إلى مستشفى التميم، كما يهيب المستشفى بالهلال الأحمر استلام الجثث والتعرف عليهم.

