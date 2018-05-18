إدارة مطار مصراتة توضح أسباب توقف حركة الطائرات

أرجعت إدارة مطار مصراتة الدولي أسباب توقف حركة الركاب والشحن الجوي بالمطار إلى تعدي “مهربين” على الجهات الأمنية والضبطية العاملة في المطار، وذلك بعد ضبطها عملة أجنبية كانت معدة للتهريب إلى الخارج.

وأضافت الإدارة عبر صفحتها على فيسبوك الأربعاء، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة المبلغ المضبوط بالقوة من مركز الجمارك بعد احتجازه.

وأعلن موظفو المطار تعليقهم العمل إلى حين استرجاع الأموال المهربة وإحالة المتهمين إلى القضاء، متوعدين بنشر أسماء المتورطين في حال عدم إرجاع القيمة المسروقة خلال أربع وعشرين ساعة.

وكان مطار مصراتة الدولي قد عاد للعمل من جديد في العاشر من مايو الجاري بعد توقفه عن العمل لغرض صيانة مهبط الطائرات.

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