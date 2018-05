بعثة الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشروعات جديدة في ليبيا

المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا قام مؤخرًا بإعطاء إشارة انطلاق مشاريعه في مدينة طرابلس الكبرى.

وأوضحت البعثة عبر موقعها الرسمي، أن الصندوق قام يوم الأربعاء الماضي، بتسليم كل من مدرسة الوطن العربي، ومدرسة جنزور الثانوية، ومدرسة غرب جنزور لأحد المقاولين للانطلاق في صيانتهم وتأهيلهم، لافتة أن الخطوة جاءت خلال حفل انتظم بمقر بلدية جنزور بحضور عميد البلدية فرج عبان، ومراقب التعليم عبد الكريم عمران، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هجييف، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي بجنزور.

