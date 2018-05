صندوق الزكاة يدشن مبادرة لمساعدة 150 أسرة

المتوسط:

شرع مكتب صندوق الزكاة في سبها، بتوزيع مساعدات مالية للأسر المحتاجة، إلى جانب بعض المساعدات العينية كالملابس، وكميات من زيت الزيتون والتمور.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة بسبها عبدالقادر عطية، إن قيمة هذه المساعدات تقدر بـ500 دينار لكل أسرة مسجلة في سجل الصندوق، مبيناً أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة 150 أسرة محتاجة.

وأوضح عطية أن المكتب يهدف إلى مساعدة الأسر الأجنبية أيضاً، شريطة أن تكون إقامتها داخل البلاد قانونية، مبيناً أن العديد من رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية أصبحوا يدفعون زكاة أموالهم إلى صندوق الزكاة، الذي يملك قاعدة بيانات دقيقة حول مستحقي الزكاة في المدينة.

وأكد مدير مكتب صندوق الزكاة في سبها، أن الصندوق يجهز لحملة جديدة تهدف إلى توفير ملابس العيد لأكثر من 700 أسرة، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستنطلق في العشرة الأواخر من شهر رمضان.

