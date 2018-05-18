إنفجار مخلفات حربية بمنطقة شبنة في بنغازي دون وقوع أضرار مادية أو بشرية

ليبيا – أكد رئيس وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المقدم أشرف الفايدي اليوم الجمعة بأن ما سمع من دوي انفجار بمدينة بنغازي فجر اليوم ما هو إلا انفجار لمخلفات الحرب بأحد مكبات القمامة بمنطقة شبنة المتاخمة للمساكن الجاهزة.

الفايدي أوضح في تصريح له لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة بأن دوريتين تابعتين للوحدة انتقلتا إلى مكان الانفجار وعاينت المكان وتأكدت من عدم وجود أي أضرار مادية أو بشرية.

وأضاف الفايدي بأن الوحدة أجرت اتصالا برجال هيئة السلامة الوطنية لتحريك رجال الإطفاء للمكب وإطفاء النيران المشتعلة بالمكان.

رئيس وحدة التحريات أشار إلى ضرورة معالجة أوضاع مكبات القمامة لما لها من خطورة في مثل هذه الحالات.

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