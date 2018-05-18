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السلطات التونسية تضبط مواطن ليبي بحوزته 4 مليون دولار و 45 سبيكة ذهب

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الناطق باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجهة مراد التركي اليوم الجمعة  18 مايو بأنه تم إيقاف ليبي الذي بحوزته 4 مليون نقداً من العملة الأجنبية و 66 كجم من الذهب بقيمة 7 مليون دينار تونسي على ذمة التحقيق.

تركي أشار في تصريح خاص لصحيفة “أخر خبر أون لاين” بأنه تم إحالت الليبي إلى وكيل الجمهورية ليقرر بشأنه مايراه صالحاً ، موضحاً بأن كمية الذهب التي تم ضبطها هي 45 سبيكة من عيار 24 تم حجزها في سيارته على مستوى معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس قادمة من تونس بإتجاه ليبيا .

وأكد الناطق باسم محاكم صفاقس بأنه تم تحرير محضر لحجز البضاعة المهربة ووسيلة النقل والإحتفاظ بالسائق بعد إستشارة النيابة العمومية لمواصلة التحقيقات قصد الكشف عن بقية عناصر الشبكة .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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