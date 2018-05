الطيران الحربي يستهدف المدخل الغربي لمدينة درنة

خاص

أفاد مراسل صحيفة المتوسط، إن طيران سلاح الجو الليبي استهدف عصر اليوم الجمعة الطيران تمركزات عناصر مجاهدي شورى درنة الارهابي المنحل بمنطقة تمسكت في المدخل الغربي لمدنية درنة.

وكانت القوات المسلحة قد نجحت في استهداف شخصين واصابة اثنين آخرين من قوة حماية درنة خلال المواجهات مع الجيش الليبي في محور الوادي جنوب المدينة.

وكان مراسل المتوسط، قد أكد مقتل أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” المدعو (زكريا فرج بقيوه الشاعري) أثناء المواجهات التي دارت صباح اليوم الخميس مع قوات الجيش الوطني في منطقة ” شيحا الشرقية، عقب توغلها بالمنطقة لساعات.

