الخطوط الليبية توضح أسباب التأخير في رحلة تونس- بنينا‎

أدانت شركة الخطوط الجوية الليبية على ماصرح به المسؤولون بالإدارة الموازية ببنغازي بخصوص معاناة الركاب على الرحلة القاصدة تونس – بنينا.

وأوضحت الشركة في بيان لها الخميس ردا على هذه التصريحات انه بسبب الظروف التي تمر بها الخطوط الجوية الليبية ودخول إحدى الطائرات لغرض الصيانة ترتب عليه إلغاء وتأخير بعض الرحلات.

وأكدت أننا كإدارة شرعية للشركة يهمنا ان نضع اهتمامنا لرعاية وخدمة كافة زبائن الشركة شرقا وغربا وجنوبا دون اي تمييز بأعتبار ان الخطوط الجوية الليبية هي شركة لكل الليبيين .

ونوهت الشركة الى التقصير الذي حدث في الرحلة الاعتيادية المجدولة من مطار تونس الى مطار بنينا الدولي وما تسببه هذا التقصير في معاناة السادة المسافرين القاصدين مطار بنينا الدولي من خلال الانتظار لساعات طويلة في مطار تونس.

كما استغربت شركة الخطوط الليبية في بيانها ، رفض القائمين بإدارة الشركة في بنغازي التعاون معها لوضع حلول لهذه الرحلة من خلال منح تصريح دخول لطائرة تونسية لمطار بنينا الدولي .

وبينت ان هذه الطائرة تم تأجيرها لنقل المسافرين وفق العقد المبرم ولرفع المعاناة عنهم خاصة وان منهم عائلات وأطفال وكبار السن ومرضى يحتاجون الى رعاية خاصة ، اضافة الى عدم قيامهم بوضع أي حلول بديلة تخفف المعاناة عن المسافرين العالقين بمطار تونس.

وأوضحت شركة الخطوط الليبية انها قررت تكليف مكتبها في تونس باتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة والسريعة لمعالجة اوضاع المسافرين العالقين في مطار تونس القاصدين مطار بنينا الدولي وذلك بتوفير حجوزات فندقية لجميع المسافرين على هذه الرحلة .

كما قامت الشركة بحسب بيانها بتسيير رحلتين لطائرة الخطوط الجوية الليبية بعد ان تم رفض استقبالهم من قبل سلطات مطار بنينا للطائرة التونسية التي تم تأجيرها لرحلة اضافية لنقل المسافرين من مطار تونس الى مطار بنينا الدولي.

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