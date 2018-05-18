صندوق تحقيق الإستقرار الأممي يشرع في صيانة 3 مدارس بطرابلس

ليبيا – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة بأن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا قام مؤخراً بإعطاء إشارة لإنطلاق مشاريعه في مدينة طرابلس الكبرى.

البعثة قالت عبر منشور لها عبر صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” بأن ذلك جاء خلال حفل أقيم بمقر بلدية جنزور الأربعاء الماضي حيث سلّم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا 3 مدارس لأحد المقاولين للانطلاق في صيانتهم وتأهيلهم.

ونوّهت البعثة إلى أن هذه الخطوة جاءت بحضور كل من “عميد البلدية فرج عبان،مراقب التعليم عبد الكريم عمران،مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هجييف، إضافةإلى عدد من أعضاء المجلس البلدي بجنزور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية