مديرية أمن شحات تشن حملة على الأبقار السائبة !

العنوان-شحات

شنت مديرية أمن شحات حملة ضبط ومصادرة الأبقار السائبة بداية من يوم الإثنين الماضي حيث تم ضبط 17 بقرة داخل مدينة شحات، وضعت في حظير خاصة ، وإذا لم يتواصل أصحابها مع المديرية سيتم التصرف بها وفقاً للمصلحة العامة.

وأوضحت المديرية أن الحملة أطلقت بعدما بعدما زادت شكاوى الأهالي من الأبقار السائبة ،بعدما أصبحت «هاجس مقلق» للسكان والسائقين، محذرين من خطورتها ووقوفها وراء عدد من الحوادث المرورية المؤسفة.

وروى عدد من سائقي السيارات من مستخدمي الطريق الداخلية والخارجية في المدينة معاناتهم اليومية مع رؤوس الماشية السائبة، حيث تقتحم الطريق بشكل مفاجئ، وتتسبب في إرباك حركة المرور، داعين إلى إلزام أصحابها بتربيتها في حظائر خاصة بها بصورة حضارية منظمة، لا تضر بالسلامة العامة، ولا تمس المشهد الجمالي لمناطقهم.

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