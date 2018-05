صراع بين «الطويل» و«السراج» على اختصاصات جيش «الرئاسي»

المتوسط:

تحصلت صحيفة «المتوسط» على مذكرة رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي “اللواء ركن ” عبدالرحمن الطويل ” والتى تتحدث عن عمليات الترقية العشوائية التى تجرى فى الجيش دون سند قانوني، فيما اعتبر تعديا صريحا على مواد القانون المنظمة وتعدي على اختصاصات رئيس الأركان، إضافة إلى تبعات هذه القرارات التي ترسخ لسياسة عدم المساواة داخل صفوف الجيش على حد قوله.

وجاء في المذكرة والتي أرسلت إلى مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبى، لعرضها على القائد الأعلى فايز السراج – حسب الإتفاق السياسي – ،إن الواجب يقتضي اتباع النصوص القانونية والعمل على تطبيقها ولا مجال للاجتهاد في مورد النص، والحجج التي أثارها مكتب القائد العام الأعلى في رده علينا هى حجج واهية تحمل بين طياتها معاول هدمها”، والأمر يستدعي الرد بالآتى.

1- لا يجوز الخروج على أحكام القانون إلا بنص قانونى صريح يقرر حكما مخالفا له بتشريع لاحق، وقد جانب مكتب القائد العام الصواب عندما أسس دفاعه على نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته فى صلاحية القائد الاعلى المطلقة فى الترقيات الاستثنائية وهو تأسيس باطل اعتمد على نص تم الغاؤه بتشريع لاحق هو القانون رقم 11 لسنة 2012 والذى حدد صلاحيات كل من القائد الاعلى ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة على سبيل الحصر ووضع الضوابط والقيود على اختصاصات كل منهم، فمن المؤكد أن عدم احترام القواعد الاجرائية والشكلية المحددة فى القوانين واللوائح تجعلها معيبة فى شكلها وهو ما يبطلها والقانون عندما يتطلب شكلا معينا او بيانا فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان والغاية من ذلك تجنيب الادارة مواضع الزلل والتسرع وصدور قرارات غير مدروسة

2- القرار لم يراع فى اصداره القواعد الإجرائية والشكلية التي تطلبها القانون رقم 11 لسنة 2012.

3- وبموجب نصوص القانون لم يعد لمنصب القائد الأعلى صلاحيات مطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها كما كانت له فى الماضى فقد اصبحت الان اختصاصاته فى الغالب الأعم هو ووزير الدفاع مقيدة بعبارة “بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة”.

4- لم تعد الصلاحية مطلقة للقائد الأعلى ورئيس الأركان العامة بحكم القانون هو المرجع الاستشاري العسكري الأعلى للدولة وهو المسؤول عن القيادة والتنظيم والادارة.

5- وعن توجيه تهمة الاعتداء على صلاحيات الغير ، نرد على ذلك بحجتنا التى يؤيدها الواقع والقانون فرئيس الأركان العامة لم يؤخذ رأيه ولم يستشار فى شأن الترقية الاستثنائية وهو حق مقرر له قانونا ولا مجال فيه للتقدير وهو قيد واجب على مصدر القرار ومن اغتصب ها الحق هو مكتب القائد الأعلى الذى ليست له صلاحيات بموجب القانون وغير منوط به اقتراح او ترشيح عسكريين للترقية.

6- القرار يخل بمبدأ المساواة ولم يقم على ثبوت الواقعة المادية التى تستحق الترقية مثل الاشتراك فى حرب ما أو القيام بعمل مجيد ومشرف أولى الجيش شرفا وفخرا أو دفع خطرا عن ثورة 17 فبراير ولم تؤسس الترقية على اقتراح او تزكية من من رئيس الأركان العامة وتمييز بعض الأفراد وعدم المساواة من الصور المعيبة التي تشوب القرار الادارى.

7- ونرد على ما جاء بمذكرة القائد الأعلى أنه من اسس الترقية ما يبذله الضابط من تفانى فى آداء واجباته بما يستوجب تمييزه عن اقرانه بأنه تكييف غير سليم ومخالف للأصول فالإتقان والمثابرة والبذل جميعها يجب أن تتوفر في كل من يؤدى وظيفة عامة يجب توافرها دوما فيه ليستمر فى وظيفته وليست سببا للترقية الاستثنائية وأنه لا يصح القول بأن كل من يبذل جهدا أو يؤدى واجبا يستحق الترقية الاستثنائية. يضاف لذلك أن قرارالترقية أشار فى ديباجته الى صدوره تزامنا مع مناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير ولم يفؤقبين من ساند الثورة ومن وقف دون ذلك بسلبية كاملة كما لوحظ أن أغلب من تمت ترقيتهم استثنائيا قد بلغوا سن لتفاعد بحكم القانون.

8- والتأويل الذى يلجأ إليه مكتب القائد الأعلى من أن من يملك الأكثر يملك الأقل امر غير صحيح وهو تجاوز لحدود السلطة وتعدى على اختصاص سلطة أخرى ، وليس من المقبول أن ينهض القائد الأعلى بكل التبعيات الإدارية التي تحول دون تفرغه لعمله الأساسي فى توجيه السياسة العامة للدولة، وفى الختام وجب التنبيه على ضرورة أن يعلن مكتب القائد الأعلى عن اسم المنشىء للقرارات الصادرة عنه اعمالا للسياق المتبع وحتى يكون كل مختص مسؤولا عن عن تصرفه ولا يصح الاكتفاء أو التخفي وراء كلمة الشؤون القانونية لأنه مصطلح غامض وغير محدد للمسؤولية فى شخص بعينه.

