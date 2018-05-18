انطلاق المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور” في البيضاء

البيضاء 18 مايو 2018 (وال)- تستعد كلية التاريخ والحضارة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي في البيضاء، لإقامة المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور” .

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور الصديق بودوارة – لوكالة الأنباء الليبية – إن عقد المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور”، في بادرة أكاديمية تسعى لتسليط الضوء على الجنوب الليبي .

وأكد بودوارة استكمال الاستعدادات، وحشد الجامعة لهذا المؤتمر نخبة من أبز الأساتذة فيها، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للمؤتمر يترأسه الدكتور سعيد غريدة .

وأوضح بودوارة أن الأبحاث بدأت تتوالى على اللجنة العلمية من مختلف جامعات ليبيا شرقاً وغرباً, بالإضافة إلى جامعات عربية، وسيستمر استقبال ملخصات الأوراق البحثية حتى منتصف الشهر القادم .

وأضاف بودوارة أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تريد فيه العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، أن تستحوذ على الجنوب وتبتعد به عن الوطن .

وأشار بودوارة إلى أنه بالنسبة لمحاور المؤتمر؛ فهي تغطي كل جوانب تاريخ منطقة فزان، من ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، مروراً بالقديم والوسيط والإسلامي .

وذكر بودوارة أنه تم الانتهاء من إعداد الكتيبات التي تفصل شروط قبول الأبحاث، ومحاور المؤتمر كاملة ومفصلة . (وال- البيضاء) ر ت

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