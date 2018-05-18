اخبار ليبيا الان

انطلاق المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور” في البيضاء

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 18 مايو 2018 (وال)- تستعد كلية التاريخ والحضارة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي في البيضاء، لإقامة المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور” .

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور الصديق بودوارة – لوكالة الأنباء الليبية – إن عقد المؤتمر التاريخي “فزان عبر العصور”، في بادرة أكاديمية تسعى لتسليط الضوء على الجنوب الليبي .

وأكد بودوارة استكمال الاستعدادات، وحشد الجامعة لهذا المؤتمر نخبة من أبز الأساتذة فيها، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للمؤتمر يترأسه الدكتور سعيد غريدة .

وأوضح بودوارة أن الأبحاث بدأت تتوالى على اللجنة العلمية من مختلف جامعات ليبيا شرقاً وغرباً, بالإضافة إلى جامعات عربية، وسيستمر استقبال ملخصات الأوراق البحثية حتى منتصف الشهر القادم .

وأضاف بودوارة أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تريد فيه العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، أن تستحوذ على الجنوب وتبتعد به عن الوطن .

وأشار بودوارة إلى أنه بالنسبة لمحاور المؤتمر؛ فهي تغطي كل جوانب تاريخ منطقة فزان، من ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، مروراً بالقديم والوسيط والإسلامي .

وذكر بودوارة أنه تم الانتهاء من إعداد الكتيبات التي تفصل شروط قبول الأبحاث، ومحاور المؤتمر كاملة ومفصلة . (وال- البيضاء) ر  ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك