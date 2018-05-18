البحث الجنائي شحات يلقي القبض على تاجر مخدرات

شحات 18 مايو 2018 (وال)- تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات، من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات يقوم بترويج وبيعها في المدينة .

هذا وكانت عملية القبض بعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي، وتأكد من المعلومات والتنسيق مع النيابة العامة؛ تم ضبط المتهم أثناء عملية متاجرته بالممنوعات وبحوزته كمية من المخدرات .

وتعتبر هذه العملية هي الثانية بعد قيام في 12 مايو الجاري من ضبط قسم البحث الجنائي شحات، تاجر ممنوعات داخل المدينة وتم احالته للنيابة العامة للاختصاص . (وال- شحات) ر ت

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