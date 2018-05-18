إعادة سيناريو الصابري في درنة .. شورى درنة يفجر قوس الشلال ووادي الشواعر

أخبار ليبيا24- خاص

أكد المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره أن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بتفجير وادي درنة المعروف بــ”وادي الشواعر كما فجرت قوس الشلال في الوادي”.

وأضاف صبرة، خلال تصريحات صحفية أن الجماعات الإرهابية تهدف من هذا التفجير إلى إعاقة تقدم القوات المسلحة عبر بوابة الحيلة .

وأوضح المنسق الإعلامي أن الجماعات الإرهابية أقامت سواتر ترابية في الطريق بالقرب من بوابة الوادي المؤدية إلى حي باب طبرق وحي شيحا.

وكان الجسر قد تعرض لأضرار عام 2015 أثناء خلاف تنظيم الدولة داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين داخل مدينة درنة قبل اختلاف مصالحهما.

وأكدت رئاسة أركان قوات سلاح لجو الليبي استهدف عصر اليوم الجمعة تمركزات عناصر مجاهدي شورى درنة الإرهابي بمنطقة تمسكت في المدخل الغربي لمدنية درنة.

وتركز القوات المسلحة على سلاح الجو الليبي في الدخول والتقدم نحو معاقل الإرهاب في درنة، خاصة وأن صعوبة التضاريس تساعد الجماعات الإرهابية في هذه المعركة.

وبالرغم من كل ذلك فقد تمكنت القوات المسلحة بكافة فصائلها من التقدم في كافة المحاور في درنة منذ إعلان القائد العام للقوات المسلحة القائد العام المشير خليفة حفتر انطلاق عملية تحرير درنة في السابع من مايو الجاري.

وكانت قوات المدفعية الثقيلة قد نجحت في استهداف شخصين وإصابة اثنين آخرين من قوة حماية درنة خلال المواجهات مع القوات المسلحة اليوم في محور الوادي جنوب المدينة.

وأكدت مصادر عسكرية متطابقة مقتل الإرهابي المدعو زكريا فرج الشاعري أحد أبرز عناصر شورى مجاهدي درنة ”المنحل” أثناء المواجهات التي دارت صباح الخميس مع القوات المسلحة في منطقة شيحا الشرقية، عقب توغلها بالمنطقة لساعات.

وفي ذات الشأن، تمكنت عناصر كتيبة طبرق المقاتلة التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، من قتل اثنين من العناصر الإرهابية في المحور الشرقي الفتايح في مدينة درنة.

وقال مصدر عسكري مسؤول إن الإرهابيين قتلا أثناء محاولتهم زرع ألغام ومفخخات لعرقلة تقدم القوات المسلحة هناك، موضحًا أن الإرهابيين هما الإرهابي المدعو عوض سعد الشاعري المكني بـ”النطاح”، والمدعو حمزة السويح.

وتواصل القيادة العامة للقوات المسلحة في إرسال تعزيزات إلى مدينة درنة استعدادا للمعركة الكبرى لتحرير المدينة من الإرهاب.

ووصلت فجر اليوم الجمعة، الكتيبة 302 أجدابيا بقيادة محمد داوود القابسي، للتمركز بالقرب من وداي الناقة في المدخل الغربي لمدينة درنة، استعدادا للمشاركة في عمليات تحرير المدينة من الإرهاب.

وكان رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة خليفة العبيدي، قد أعلن أن تعزيزات عسكرية قد وصلت أمس الخميس إلى القوات العسكرية في مدينة درنة من أجل مساندة القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، موضحا أن التعزيزات العسكرية الجديدة متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.

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